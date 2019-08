Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Китая на общую сумму 300 миллиардов долларов на 15%. Это ответная мера, которая последовала вслед за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз продукции из Штатов объемом 75 миллиардов долларов в год. В список попало более пяти тысяч товаров, ввезти их в Поднебесную будет стоить дороже начиная с 1 сентября. Примечательно, что Пекин пошел на этот шаг после того, как в Белом доме предупредили об очередном повышении ввозных пошлин на товары из Китая.

Согласно сообщению, опубликованному в Twitter-аккаунте американского лидера, Белый дом с 1 сентября на 15% взвинтит ввозные пошлины на товары из Китая на общую сумму 300 миллиардов долларов. Ранее анонсировалось повышение только на 10%. И с 1 октября будет еще один скачок — повысят пошлины на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов и не на 25%, а на 30%.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары. С 1 октября товары и продукция из Китая объемом 250 млрд долларов, облагающиеся сейчас налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%. Кроме того, оставшиеся товары объемом 300 млрд долларов, которые должны были облагаться налогом с сентября в размере 10%, будут облагаться налогом в 15%. Спасибо за понимание в этом вопросе!» — написал Трамп.

…unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%…

…Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!