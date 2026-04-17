«Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном

Светлана Стофорандова Журналист 77 0

Американский лидер хотел еще раз донести до Тегерана позицию США.

Почему Трамп охрип после переговоров с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Graeme Sloan/Pool

Сенатор Грэм*: Трамп сорвал голос во время телефонных переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп сорвал голос во время эмоционального телефонного разговора с представителями Ирана. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил американский сенатор Линдси Грэм*.

По его словам, несколько дней назад глава Белого дома решил лично донести до иранской стороны позицию Вашингтона. Во время разговора Трамп повысил голос, после чего и охрип.

«Президент Трамп громко предупредил Иран, что произойдет, если они продолжат играться в игры. Он сорвал голос. Я бы не хотел оказаться на месте этого иранца», — сказал Грэм*.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США начинают масштабное экономическое давление на Иран. Руководитель Пентагона Пит Хегсет официально объявил о начале операции «Экономическая ярость».

Кроме того, если Тегеран откажется от мирной сделки, Вашингтон обещает сохранить блокаду портов и атаковать объекты инфраструктуры.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

