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  4. Бесконечные ноги Дарьи Пынзарь отвлекли фанатов от философских рассуждений

Бесконечные ноги Дарьи Пынзарь отвлекли фанатов от философских рассуждений

, 6:32 Фото 112

Звезда «Дома-2» попыталась вызвать своих подписчиков на разговор о страхах в жизни человека, но промахнулась с выбором фото и не смогла настроить фанатов на серьезный разговор.

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Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками новым снимком с отдыха. Фотография появилась на странице блогера в Instagram.

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На снимке Дарья позирует на фоне панорамы города. Она стоит, облокотившись на небольшое ограждение. На Пынзарь короткие джинсовые шорты и ярко-салатовая футболка. Летний атмосферный снимок сопровождает текст, в котором звезда телестройки рассуждает о страхах.

«Я, например, та еще трусиха. И, чтобы шагнуть в свой страх, мне приходится взвешивать все за и против», — рассказывает женщина.

Instagram @darya_pinzar86

В комментариях многие поклонники поделились с Дарьей своими страхами и историями о том, как им удалось преодолеть свою боязнь. Однако многие заострили внимание не на тексте, а на опубликованной фотографии — удачный ракурс кадра подчеркнул длину и стройность ног Пынзарь.

«Ну, такими-то ногами грех не шагать!»

«Красавица!»

«Даша, прелесть!» — комментируют фолловеры.

Впрочем, очарованы красотой теледивы оказались не все. Некоторые подписчики высказались против неестественных размеров бюста Дарьи Пынзарь.

«Зачем молодой девушке такие бабские сиси прилеплять?» — задаются вопросом комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Пынзарь выложила трогательное видео в честь годовщины свадьбы.

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