Видео: очевидцы сняли жуткое ДТП с двумя погибшими в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло в ночь на субботу 24 августа в Московской области. В сети появилось видео с места аварии, произошедшей рядом с Орехово-Зуево, там легковой автомобиль влетел в большегруз. Два человека погибли на месте, еще одного участника ДТП госпитализировали. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНО🚨Орехово🚨Дорожные Новости (@dno_oz) 23 Авг 2019 в 2:09 PDT

По словам очевидцев, удар был такой силы, что после столкновения с фурой, двигатель легкового автомобиля отлетел на несколько десятков метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом смертельном ДТП, произошедшем в Кемеровской области. На трассе в Кузбассе в ночное время суток Toyotа врезалась в дорожный каток — трое погибших.