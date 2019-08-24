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Видео: очевидцы сняли жуткое ДТП с двумя погибшими в Подмосковье

, 5:10 Видео 57

В результате аварии на трассе возле Орехово-Зуево три человека пострадали, из них — двое скончались на месте.

Фото : www.globallookpress.com

Смертельное ДТП произошло в ночь на субботу 24 августа в Московской области. В сети появилось видео с места аварии, произошедшей рядом с Орехово-Зуево, там легковой автомобиль влетел в большегруз. Два человека погибли на месте, еще одного участника ДТП госпитализировали. О его состоянии пока ничего неизвестно.

 
 
 
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Публикация от ДНО🚨Орехово🚨Дорожные Новости (@dno_oz)

По словам очевидцев, удар был такой силы, что после столкновения с фурой, двигатель легкового автомобиля отлетел на несколько десятков метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом смертельном ДТП, произошедшем в Кемеровской области. На трассе в Кузбассе в ночное время суток Toyotа врезалась в дорожный каток — трое погибших.

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