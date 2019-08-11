Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу незаконных митингов

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием не допускать впредь на принадлежащем ей видеохостинге YouTube рекламу несанкционированных массовых мероприятий.

В ведомстве пояснили, что при помощи рекламных инструментов, например, push-уведомлений распространяется информация о незаконных митингах, « в том числе, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения ».

При этом агитация за участие в таких акциях зачастую проходит достаточно агрессивно — даже не будучи подписчиком YouTube-каналов, которые «приглашают» на несанкционированные мероприятия, интернет-пользователь все равно получает их уведомления.

Роскомнадзор предупреждает, что в случае игнорирования требования ведомства политика Google будет восприниматься как « вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России», и оставляет за собой право на адекватную реакцию .

В начале июля Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента.