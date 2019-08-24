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Звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как открыл прибыльный бизнес в 90-е

, 13:43 183

По словам актера Сергея Селина, идея пришла внезапно, а деньги потом сами «плыли» ему в руки.

Фото : www.globallookpress.com / © Natalya Loginova

Актер Сергей Селин известен зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл оперативника Дукалиса. Сейчас артист меньше снимается в кино, так как все время уделяет бизнесу, который приносит неплохой доход.

Коммерческая жилка, как рассказал Селин в одном из интервью, у него появилась еще в начале девяностых, когда они с женой переехали в новую квартиру. Артист вдруг понял, что там есть абсолютно все для жизни, кроме стационарного телефона. Тогда актер решил с товарищем проложить кабель и предложил жильцам скинуться. Скоро вся окраина Петербурга узнала о Сергее и Роберте, которые проводят телефонную связь, к ним выстроилась очередь из желающих, передает StarHit.

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«Обратилось около 2000 человек. Мы всем рассказывали, что нужно делать, где брать инструменты, но люди отвечали: «Готовы платить вам деньги, чтобы вы сами все сделали», — признался Селин.

В результате актеру и его товарищу люди принесли около полумиллиона долларов, которые они могли потратить на свои нужды, но не захотели обманывать соседей. На своем бизнесе актер тогда, по его словам, заработал весьма немало.

В то время Сергей Селин уже играл в театре, а в середине 90-х начал сниматься в сериалах и зарабатывать хорошие деньги, которые вложил в итоге в арендный бизнес.

Ранее звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как ушел от жены к юной студентке.

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