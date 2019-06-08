Звезда «Улицы разбитых фонарей» рассказал, как ушел от жены к юной студентке

Российский актер Сергей Селин, известный ролью оперативника Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыл подробности личной жизни. Артист признался, что не всегда был верен своей жене и даже закрутил роман на стороне с 17-летней студенткой Анной. Как отмечает Starhit, кинозвезда не смог устоять перед красотой юной девушки и под влиянием своих чувств решил поставить окончательную точку в отношениях с женой с Ларисой.

Видео: журналист Меduzа Голунов не сдержал слез в суде

Впрочем, к своей бывшей супруге Селин охладел еще раньше. Он не раз заводил разговоры о разводе, однако жена не давала разрушить семью.

«Каждый год предлагал Ларисе развестись. Говорил: „Давай“. Мы начинали обсуждать, иногда по три-четыре часа, и в конце разговора находили точки соприкосновения и продолжали жить дальше», — поделился актер.

В конце 2000-х отношения супругов окончательно дали трещину. Лариса стала пропадать по ночам, принимать запрещенные препараты, и артист совсем потерял к ней интерес. Со временем на горизонте появилась студентка Анна, которая сумела сделать Селина по-настоящему счастливым и родила ему двоих детей — Марию и Макара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Шац рассекретил юную «возлюбленную».