Умер известный музыкант и актер Петр Мамонов

В Москве 15 июля скончался известный актер, лауреат кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров» — Петр Мамонов. Об этом сообщила супруга артиста. Кинозвезде было 70 лет.

Петр Мамонов начал творческий путь в качестве музыканта в группе «Звуки Му». Тексты для песен сочинял сам артист. Уже в начале 1989 года коллектив гастролировал по зарубежным странам: Франции, Германии, Великобритании и США. Однако после возвращения из большого тура знаменитость заявил о расформировании группы. В итоге появился новый бойсбенд: «Мамонов и Алексей».

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В 1992 году Петр Мамонов дебютировал в качестве актера на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. В середине 90-х Петр Мамонов сыграл роль саксофониста-алкоголика в кинокартине «Такси-блюз» Павла Лунгина.

Множество наград и всеобщее признание Петр Мамонов приобрел после съемок в 2006 году в фильме «Остров» известного уже ему режиссера Павла Лунгина. В кинокартине артист сыграл роль монаха-целителя, пытавшегося множество лет замолить свои грехи — во время войны мужчина убил друга.

За лучшую мужскую роль в фильме «Остров» Петр Мамонов был удостоен наград кинофестивалей и премий: «Ника», «Московская премьера», «Золотой орел», XIV Фестиваль российского кино в городе Онфлер и «Жорж».

За свою долгую и насыщенную жизнь Петр Мамонов написал и издал шесть книг.

О госпитализации Петра Мамонова из-за коронавируса стало известно 1 июля. Он был введен в медикаментозный сон и помещен под аппарат ИВЛ. Позже у него начали отказывать почки, также у него обнаружили сепсис. Также, писал 5-tv.ru ранее, у музыканта начало отказывать сердце.