Отказывает сердце: состояние больного COVID Мамонова стремительно ухудшается

Рок-музыкант Петр Мамонов почти месяц борется с последствиями коронавирусной инфекции. Его экстренно госпитализировали и едва ли не сразу ввели в состояние искусственной комы: дышать самостоятельно артист не мог — спасал только аппарат ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, состояние лидера группы «Звуки Му» стремительно ухудшается. Сутки назад появилась информация, что у него развился сепсис, а сейчас выяснилось, что у звезды отказывает сердце.

«Ему подключили аппарат с дозатором в вену, которые подает препарат, чтобы сердце совсем не встало», — цитирует KP.RU источник в медицинских кругах.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru супруга Мамонова Ольга подтвердила худшие опасения фанатов. Женщина сказала, что прогнозы врачей неутешительные.

«Состояние очень тяжелое с отрицательной динамикой. Там гораздо все сложнее, чем вы можете придумать», — заключила жена музыканта.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Более конкретную информацию женщина отказалась предоставить, отметив, что это не имеет никакого значения — просто «человек серьезно болен».

Известно, что около двух недель назад у Петра Мамонова отказали почки, поэтому ему установили аппарат мультфильтрат для гемодиализа. Из официальных диагнозов у звезды также — полиорганная недостаточность и запущенная пневмония.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Петра Мамонова не получилось вывести из состояния искусственной комы.