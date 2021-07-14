Отказывает сердце: состояние больного COVID Мамонова стремительно ухудшается
Лидер музыкальной группы «Звуки Му» уже три недели находится в состоянии искусственной комы. Последствия коронавируса оказались очень тяжелыми.
Фото: www.globallookpress / Aleksandr Sternin; 5-tv.ru
Рок-музыкант Петр Мамонов почти месяц борется с последствиями коронавирусной инфекции. Его экстренно госпитализировали и едва ли не сразу ввели в состояние искусственной комы: дышать самостоятельно артист не мог — спасал только аппарат ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, состояние лидера группы «Звуки Му» стремительно ухудшается. Сутки назад появилась информация, что у него развился сепсис, а сейчас выяснилось, что у звезды отказывает сердце.
«Ему подключили аппарат с дозатором в вену, которые подает препарат, чтобы сердце совсем не встало», — цитирует KP.RU источник в медицинских кругах.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru супруга Мамонова Ольга подтвердила худшие опасения фанатов. Женщина сказала, что прогнозы врачей неутешительные.
«Состояние очень тяжелое с отрицательной динамикой. Там гораздо все сложнее, чем вы можете придумать», — заключила жена музыканта.
Более конкретную информацию женщина отказалась предоставить, отметив, что это не имеет никакого значения — просто «человек серьезно болен».
Известно, что около двух недель назад у Петра Мамонова отказали почки, поэтому ему установили аппарат мультфильтрат для гемодиализа. Из официальных диагнозов у звезды также — полиорганная недостаточность и запущенная пневмония.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Петра Мамонова не получилось вывести из состояния искусственной комы.
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