Дональд Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7

На пресс-конференции в Биаррице Дональд Туск — глава Европейского совета — заявил, что хочет пригласить Украину на следующий саммит G7. По словам политика, ему бы хотелось пообщаться на «семерке» в 2020 году с новым президентом Незалежной — Владимиром Зеленским.

Дональд Туск отметил, что вопрос об участии Украины в G7 уже обсуждался с лидером государства по телефону. Зеленский проявил интерес к предложению главы Евросовета.

« Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7 », — прокомментировал Туск.

Недавно сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп пришли к обоюдному решению — пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина — Дмитрия Пескова — возвращение к формату G8 вовсе не обязательно для страны, так как большинство вопросов лучше решать на «большой двадцатке». При этом в администрации президента отметили — Москва поддерживает любые форматы общения и взаимодействия с другими государствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вашингтоне аккуратно прокомментировали тему возвращения России в G8.