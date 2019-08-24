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  4. Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

, 19:53 134

Трагедия произошла поздно вечером в субботу, 24 августа. Выжить удалось лишь одному человеку.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Сухоруков

Пять человек погибли, один получил серьезные травмы в результате страшного ДТП, которое произошло поздно вечером в субботу, 24 августа, в Хабаровском крае. По информации 5-tv.ru, автомобиль Toyota RAV4 съехал в кювет на участке дороги между населенными пунктами Князе-Волконское и Благодатное.

Погибли:

1 Роман Ц. 1993 года рождения

2 Евгений Р. 1997 года рождения

3 Денис В. 1998 года рождения

4 Ульяна А. 2002 года рождения

5 Виктория Ч. 2002 года рождения

Сейчас обстоятельства аварии выясняются. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото с места крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае.

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