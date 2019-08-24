«Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности

Свежий снимок знаменитого актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение среди его поклонников. В настоящее время артист снимается в фильме «Гардемарины-4», в роли гардемарина Павла Горина.
Актер на снимке сидит на скамейке в белой рубашке с рюшами и в голубых джинсах.
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Однако подписчики не сразу узнали звезду «Бандитского Петербурга» и предположили, что Александр либо очень располнел, либо позирует в гриме, либо ракурс был выбран неудачно.
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Но на защиту встали истинные поклонники артиста, которые заверили, что в жизни их кумир выглядит прекрасно.
5-tv.ru рассказывал, что в начале мая в Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4».