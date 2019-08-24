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  4. «Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности

«Что с Домогаровым?»: Поклонники актера спорят об изменениях в его внешности

, 21:59 Фото 114

На свежей фотографии звезда «Бандитского Петербурга» выглядит заметно располневшим.

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Фото, видео : ТАСС/Геодакян Артем, Instagram @film.gardemariny

Свежий снимок знаменитого актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение среди его поклонников. В настоящее время артист снимается в фильме «Гардемарины-4», в роли гардемарина Павла Горина.

Актер на снимке сидит на скамейке в белой рубашке с рюшами и в голубых джинсах.

«Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день», — гласит подпись под фото в Instagram съемочной группы.

Однако подписчики не сразу узнали звезду «Бандитского Петербурга» и предположили, что Александр либо очень располнел, либо позирует в гриме, либо ракурс был выбран неудачно.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?»

«Фотка неудачная»;

«Снизу снято. Действительно неудачный кадр»;

«Возраст неумолим. Не сразу узнала актера»;

«Не те уже гардемарины», — высказались подписчики.

Но на защиту встали истинные поклонники артиста, которые заверили, что в жизни их кумир выглядит прекрасно.

5-tv.ru рассказывал, что в начале мая в Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4».

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