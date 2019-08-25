Из дома московского пенсионера украли более 14 миллионов рублей

Злоумышленник обокрал московского пенсионера. По информации ТАСС, из коттеджа на Островном проезде в районе Крылатское неизвестный вынес более 14 миллионов рублей. В пресс-службе столичной полиции отметили, что дом принадлежит пенсионеру 1950 года рождения.

По данным стражей правопорядка, следы взлома в частном доме обнаружил садовник, который и позвонил в полицию. Прибывшие на место преступления правоохранители выяснили, что неизвестный отжал окно на кухне, залез в дом и взломал сейф, из которого и вынес 14 миллионов 208 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража в особо крупном размере».

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