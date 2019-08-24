Толпа забила до смерти вора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге кража сумки из автомобиля закончилась смертью злоумышленника. Как стало известно 5-tv.ru, 23 августа возле железнодорожного вокзала в центре уральской столицы произошло ДТП с участием трех машин.
Пока водители пострадавших машин осматривали последствия столкновения, проходивший мимо мужчина вытащил из разбитого авто сумку и попытался скрыться с места преступления. Вдогонку за похитителем бросилась группа мужчин.
Позднее на пульт диспетчера экстренных служб поступило сообщение от жителей дома на улице Вокзальной, 24 об обнаруженном в их дворе трупе мужчины. По словам очевидцев, на теле неизвестного были следы избиения.
По предварительной версии ресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, после совершения кражи за злоумышленником побежал, в том числе и один из участников ДТП.
По словам представителя регионального ведомства, скончавшийся гражданин 1972 года рождения ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи. Участника драки, нанесшего роковой удар, опрашивают в дежурной части полиции.
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