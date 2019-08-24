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Толпа забила до смерти вора в Екатеринбурге

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Самосуд учинили над мужчиной, который украл сумку из автомобиля, попавшего в ДТП.

Фото : www.globallookpress.com

В Екатеринбурге кража сумки из автомобиля закончилась смертью злоумышленника. Как стало известно 5-tv.ru, 23 августа возле железнодорожного вокзала в центре уральской столицы произошло ДТП с участием трех машин.

Пока водители пострадавших машин осматривали последствия столкновения, проходивший мимо мужчина вытащил из разбитого авто сумку и попытался скрыться с места преступления. Вдогонку за похитителем бросилась группа мужчин.

Позднее на пульт диспетчера экстренных служб поступило сообщение от жителей дома на улице Вокзальной, 24 об обнаруженном в их дворе трупе мужчины. По словам очевидцев, на теле неизвестного были следы избиения.

По предварительной версии ресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, после совершения кражи за злоумышленником побежал, в том числе и один из участников ДТП.

«Когда он настиг вора, ударил его. Любитель чужих вещей упал и ударился головой. Точную причину его смерти эксперты назовут после вскрытия. Украденную сумку вернули пострадавшей женщине», — сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

По словам представителя регионального ведомства, скончавшийся гражданин 1972 года рождения ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи. Участника драки, нанесшего роковой удар, опрашивают в дежурной части полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что агрессивные молодчики в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра».

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