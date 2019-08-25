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  4. Трамп назвал весьма вероятным участие РФ в саммите G7 в 2020 году

Трамп назвал весьма вероятным участие РФ в саммите G7 в 2020 году

, 12:21 79

Встреча представителей стран «большой семерки» в следующем году состоится в США.

Фото : www.globallookpress.com

Россия «вероятно войдет» в число стран-участниц саммита G7, который пройдет в 2020 году в США. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Слова главы США цитирует агентство Bloomberg. Однако, отмечает издание, американский лидер не уверен, будет ли принято решение о полноценном возвращении к формату G8.

За присутствие России на саммите выступил французский президент Эммануэль Макрон. Трамп подчеркнул, что эта идея в его представлении целесообразна, поскольку многие вопросы в повестке касаются Москвы. Однако все члены G7 убеждены, что полноценное возвращение РФ в клуб может быть возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Как сообщает «Экономика сегодня», Москва в свою очередь подчеркивает пользу любых контактов, Владимир Путин также не исключает, что страна возобновит свою работу в составе G8.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глава Европейского совета заявил, что на саммит G7 вместо России нужно пригласить Украину.

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