Видео: Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в петербургском ТЦ 

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с камер наблюдения, на котором можно заметить, как мужчина падает с эскалатора и разбивается насмерть. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 25 августа, в торговом центре «Международный» на юге Петербурга.
По словам очевидцев, после того, как мужчина упал, к нему подбежали посетители торгового центра, чтобы оказать помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Что стало причиной падения пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский.