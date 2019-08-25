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Видео: Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в петербургском ТЦ 

, 20:47 Эксклюзивное видео 368

Трагедия произошла в воскресенье, 25 августа, в торговом центре «Международный».

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Фото, видео : 5-tv.ru, neva.today

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с камер наблюдения, на котором можно заметить, как мужчина падает с эскалатора и разбивается насмерть. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 25 августа, в торговом центре «Международный» на юге Петербурга.

По словам очевидцев, после того, как мужчина упал, к нему подбежали посетители торгового центра, чтобы оказать помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Что стало причиной падения пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.

«Ему плохо стало. Сорвался. На вид совершенно нормальный. Думали эпилепсия», — рассказала женщина, которая стала очевидцем произошедшего. По ее словам, перед падением мужчина хотел купить лотерейный билет. Также она отметила, что «скорая» приехала не сразу.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский.

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