Президент Сербии Вучич рассказал о зависимости от Coca-Cola Zero

Президент Сербии Александр Вучич честно заявил о своей зависимости от диетических газированных напитков без калорий.

«Я сегодня утром уже два-три бокала опрокинул», — рассказал Вучич.

По словам президента, он не может оставить мысли о газировке.

«Я настолько подсел на эту газировку, что вчера, когда ехал по этим плохим дорогам и возвращался к самолету, ловил себя на том, что беру эту Cola Zero, потом ставлю обратно, снова беру, снова ставлю обратно», — отметил политик.

Президент Сербии также рассказал, что осознает все возможные негативные последствия постоянного употребления вредного продукта.

«От этого состояние печени становится хуже, а затем страдают и другие органы — хуже, чем от многого другого, что вы можете выпить», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасно постоянное употребление якобы диетических газированных напитков. Они вредны не только людям с сахарным диабетом или проблемами с желудком, но и тем, у кого подвижная психика — быстрые углеводы сильно перегружают нервную систему.

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