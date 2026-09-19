Возле аэропорта Эр-Рияда заметили дым

Возле аэропорта Эр-Рияда дым, по предварительным данным, идет от хранилища нефтепродуктов Saudi Aramco, сообщает местный телеканал Sky News Arabia.

Сначала в саудовской столице прозвучали взрывы, а затем недалеко от главного аэропорта Эр-Рияда появился огромный столб черного дыма — об этом сообщается по информации телеканала.

Ранее власти страны предупредили жителей Эр-Рияда и Эль-Харджа, расположенного к востоку от столицы, о возможной воздушной угрозе в свете ежедневных атак мятежников-хуситов на королевство из Йемена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Саудовская Аравия просит помощи у Израиля. До призывов о всевозможном содействии и поддержке союзные Ирану силы совершили удары по авиационным базам и нефтедобывающим районам Саудовской Аравии. Из-за их атак был остановлен важнейший нефтепровод «Восток — Запад», на который поступало около 4 миллионов баррелей нефти в сутки. Оставшихся запасов в хранилищах может не хватить на неделю.

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