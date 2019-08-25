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  4. В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два раза

В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два раза

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Незалежная снизила поставки дизтоплива благодаря введению специальной пошлины 3,75%.

Фото : Felix König / www.globallookpress.com

Украина сократила поставки дизельного топлива из России в два раза благодаря введению специальной пошлины 3,75%, сообщает «Известия» со ссылкой на представителя президента Незалежной Владимира Зеленского в кабмине — Андрея Геруса.

«В августе объемы поставок дизеля из РФ уменьшатся примерно вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было ранее). Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений», — заявил представитель Зеленского.

Также Герус отметил, что дефицита дизтоплива на Украине нет. Более того, на этой неделе цены на него снизились еще на 20-80 копеек за литр. То есть это говорит о том, что решение ввести пошлину было продуманным, правильным и эффективным, считает представитель лидера Незалежной. 

При этом, согласно исследованию украинской «Консалтинговой группы А-95», импорт дизтоплива в Незалежную в июле составил 663 тысячи тонн, из них на поставки из России пришлись рекордные 314,4 тысячи тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине июля Киев ввел спецпошлины на российское топливо.

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