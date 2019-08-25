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Меркель назвала условия возвращения России в G7

, 22:52 11

Ранее о необходимости возвращения к формату «большая восьмерка» при участии России заявил президент США Дональд Трамп.

Фото : Michael Kappeler / www.globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G7 при общении с журналистами назвала условие, при котором возможно возвращение России и восстановлении формата «большая восьмерка». Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7», — заявила Меркель, добавив, что накануне в субботу, 24 августа, лидерами стран G7 обсуждалась тема России и Украины.

Существовавший с 1998 года формат G8 сократился до G7 в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В тот год саммит должен был пройти в Сочи, но на фоне проведенного референдума на полуострове лидеры семи стран собрались без России в Брюсселе и, обвинив Москву в якобы вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. В свою очередь российская сторона все обвинения отвергала, подчеркивая, что язык санкций контрпродуктивен. Спустя пять лет, все чаще стали звучать заявления о необходимости отмены антироссийских санкций. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, о необходимости возвращения к формату «большая восьмерка» при участии России заявил президент США Дональд Трамп.

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