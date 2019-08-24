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«Спорт и секс»: Муж Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограмм

, 23:18 Фото 75

Партнер оперной дивы в жизни и на сцене Юсиф Эйвазов признался, что последовал совету друга — Игоря Крутого.

Фото : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Супруг всемирно популярной оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов откровенно рассказал о диете, благодаря которой похудел на 26 килограммов.

Счастливая семейная пара нашла в своем плотном рабочем графике время и приехала на «Новую Волну» в Сочи. Эйвазова спросили, как же ему удалось так значительно похудеть, на что он иронично заметил, что послушался совета своего друга — продюсера и композитора Игоря Крутого — регулярно заниматься спортом, сексом и следить за питанием, пишет Дни.ру.

«С декабря я сбросил 26 килограммов: весил 120, сейчас 94. Я убрал из рациона все сладкое, хотя безумно его люблю, перестал есть десерты. Убрал многие углеводы — ем только правильные или же сократил количество потребляемых. Добавил спорт — в каждой стране, в каждом городе, где бываю с концертами, занимаюсь с тренером», — рассказал 42-летний артист.

В свою очередь Нетребко отметила — «секс у нас всегда был хороший».

«А знаете, в чем самый большой плюс моего похудения? — подхватил счастливый супруг. — У нас поз стало больше в постели!».

Ранее Нетребко опровергла слухи, что сильно похудела. По ее словам, она не пыталась бороться с лишними килограммами и чувствует себя комфортно в своем весе.

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