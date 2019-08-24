«Спорт и секс»: Муж Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограмм

Супруг всемирно популярной оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов откровенно рассказал о диете, благодаря которой похудел на 26 килограммов.
Счастливая семейная пара нашла в своем плотном рабочем графике время и приехала на «Новую Волну» в Сочи. Эйвазова спросили, как же ему удалось так значительно похудеть, на что он иронично заметил, что послушался совета своего друга — продюсера и композитора Игоря Крутого — регулярно заниматься спортом, сексом и следить за питанием, пишет Дни.ру.
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В свою очередь Нетребко отметила — «секс у нас всегда был хороший».
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Ранее Нетребко опровергла слухи, что сильно похудела. По ее словам, она не пыталась бороться с лишними килограммами и чувствует себя комфортно в своем весе.