«Спорт и секс»: Муж Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограмм

Супруг всемирно популярной оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов откровенно рассказал о диете, благодаря которой похудел на 26 килограммов.

Счастливая семейная пара нашла в своем плотном рабочем графике время и приехала на «Новую Волну» в Сочи. Эйвазова спросили, как же ему удалось так значительно похудеть, на что он иронично заметил, что послушался совета своего друга — продюсера и композитора Игоря Крутого — регулярно заниматься спортом, сексом и следить за питанием, пишет Дни.ру.

« С декабря я сбросил 26 килограммов: весил 120, сейчас 94. Я убрал из рациона все сладкое, хотя безумно его люблю, перестал есть десерты. Убрал многие углеводы — ем только правильные или же сократил количество потребляемых. Добавил спорт — в каждой стране, в каждом городе, где бываю с концертами, занимаюсь с тренером », — рассказал 42-летний артист.

В свою очередь Нетребко отметила — «секс у нас всегда был хороший».

« А знаете, в чем самый большой плюс моего похудения? — подхватил счастливый супруг. — У нас поз стало больше в постели! ».

Ранее Нетребко опровергла слухи, что сильно похудела. По ее словам, она не пыталась бороться с лишними килограммами и чувствует себя комфортно в своем весе.