В Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП

В центре Петербурга мужчина оказался в реке Мойке в результате аварии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 августа, у Большого Конюшенного моста. После столкновения внедорожник Toyota отлетел на тротуар и пробил чугунное ограждение. Известно, что после ДТП один человек оказался в воде. О его состоянии и характере травм не сообщается.

Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о протаранившем пешеходов на Невском проспекте водителе «под шариками», которого петербургский суд выпустил из СИЗО.