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В Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП

, 22:20 Фото 133

Одним из участников аварии стал автомобиль «Яндекс. Такси».

Фото : ВКонтакте @spb_today

В центре Петербурга мужчина оказался в реке Мойке в результате аварии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 августа, у Большого Конюшенного моста. После столкновения внедорожник Toyota отлетел на тротуар и пробил чугунное ограждение. Известно, что после ДТП один человек оказался в воде. О его состоянии и характере травм не сообщается.

Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о протаранившем пешеходов на Невском проспекте водителе «под шариками», которого петербургский суд выпустил из СИЗО.

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