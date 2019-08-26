Экс-возлюбленный российский телезвезды Виктории Бони Пьер Андюран женился во второй раз, пишет Teleprogramma.pro.

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Супругой 41-летний французский миллиардера стала пышногрудая блондинка. Невеста выбрала белое платье с открытыми плечами и длинной фатой для торжественной церемонии бракосочетания. Откуда родом девушка и как долго пара состояла в отношениях — пока не ясно.

Instagram @pierreandurand2

О романе Андюрана с российской красоткой Викторией Боней стало известно на Каннском фестивале в 2018 году, когда девушка появилась на красной дорожке вместе с новым ухажером. До этого француз был женат на модели Евгении Слюсаренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенном признании звезды «Дома-2», завившей о корыстном мотиве отношений с французским миллиардером.