День Тихона Страстного: что можно и категорически нельзя делать 26 августа

Ежегодно 26 августа в российской церкви отмечают день Тихона Страстного. Православные чтят память епископа Тихона Задонского, прозванного «страстным» из-за иконы Божьей матери, которую также прославляют в этот день.

История праздника

Святой Тихон был родом из бедной семьи и после смерти отца работал за еду. Мать помогла сыну поступить в новгородскую духовную школу, где его нарекли фамилией Соколов. После окончания семинарии Тихон отравился преподавать богословие в тверскую духовную школу. Он решил постричься в монахи в возрасте 34 лет.

Позже Тихон стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, был епископом Кексгольмским и Ладожским, а также Воронежским и Елецким. Святой готовил новых пастырей, стал автором системы духовного образования и строил храмы.

Что нужно делать в день Тихона Страстного

Традиционно 26 августа православные ходят в церковь и молятся «Страстной» иконе Божьей Матери. Просят самое разное — спасение от стихийных бедствий, недугов и порчи. Принято было пройтись с иконой по дому, а затем заглянуть и в хлев.

В этот день крестьяне убирались в погребах и готовили их к новому урожаю. У заготовленного сена проводили ритуал для защиты от гнили, а зерно «чистили» чертополохом и молитвой. На святого Тихона было принято просить прощение и отпускать обиды.

Что нельзя делать 26 августа

В этот день запрещалось ругаться. Если кто-то шел на конфликт, что следовало промолчать и уйти прочь. Считалось, что если в эту дату не отпустить старые обиды, то они будут тревожить душу до самой смерти.

Приметы на день Тихона Страстного

26 августа на Руси обращали внимание на погоду, чтобы сделать прогноз на будущее. Если в праздник дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым. Если тихо и безветренно — следующие дни будут ненастными. Желтые листья появились на березе — к скорым заморозкам. Если 26 августа выдалось жарким — зима будет морозной и наоборот.

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