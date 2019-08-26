Полиция проверяет сообщение об избиении мужчины казаками в Геленджике

Житель Геленджика выложил в Интернет видеоролик где во время празднования дня города казачий патруль избил местного жителя.

На кадрах видно, как молодой человек лежит на земле, а несколько мужчин в белых рубашках и папахах бьют его ногами по голове.

По словам очевидцев, пострадавший попытался сделать селфи с казаками, но те фотографироваться отказались. Словесная перепалка быстро перешла в драку.

В итоге — молодого человека с ушибами и черепно-мозговой травмой госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Екатеринбурга устроили самосуд над вором, укравшим из автомобиля сумку. В результате избиения мужчина скончался.