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  4. Полиция проверяет сообщение об избиении мужчины казаками в Геленджике

Полиция проверяет сообщение об избиении мужчины казаками в Геленджике

, 6:50 Эфирная новость 57

Ролик с дракой во время празднования дня города появился в сети.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

Житель Геленджика выложил в Интернет видеоролик где во время празднования дня города казачий патруль избил местного жителя.

На кадрах видно, как молодой человек лежит на земле, а несколько мужчин в белых рубашках и папахах бьют его ногами по голове.

По словам очевидцев, пострадавший попытался сделать селфи с казаками, но те фотографироваться отказались. Словесная перепалка быстро перешла в драку.

В итоге — молодого человека с ушибами и черепно-мозговой травмой госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Екатеринбурга устроили самосуд над вором, укравшим из автомобиля сумку. В результате избиения мужчина скончался.

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