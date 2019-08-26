Лидеры G7 единодушно высказались против обладания Ираном ядерного оружия

Единодушия на саммите Джи 7 во французском Биарице — не вышло. Одной из причин — стала Россия. Как сообщает британская The Guardian, Дональд Трамп заявил о желании пригласить нашу страну на следующую встречу. Но это предложение поддержал только премьер Италии Джузеппе КОнте.

А одной из главных тем переговоров «большой семерки» стал Иран. Тут все сошлись во мнении — появление ядерного оружия у Тегерана недопустимо. Эти слова главе иранского МИДа, который также прилетел в Биариц лично передал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Но куда больше внимания привлекли не заявления политиков, а то, что происходило в кулуарах… Так, британский премьер Борис Джонсон был настолько рассеянным, что не заметил президента Франции. И этим, надо сказать, повеселил Эммануэля Макрона с супругой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, фотосессия и вовсе едва не обернулась очередным скандалом в чете Трампов. Супруги, лучезарно улыбаясь, налево-направо целовались с другими участниками, но друг на друга не обращали никакого внимания. В интернете предположили, что президент США и первая леди накануне поругались.