Видео: В Казани подводят итоги мирового первенства WorldSkills

В Казани подводят итоги мирового первенства WorldSkills. Более полутора тысяч молодых специалистов из разных стран соревновались в профессиональном мастерстве — это ремонт автомобилей, строительство, ландшафтный дизайн. Всего больше пятидесяти номинаций.

Кроме соревнований, участники представили свои разработки. К примеру, одежда, меняющая цвет и роботы, общаться с которыми можно силой мысли. Все подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России. По мнению министра просвещения, участие в международном движении дало толчок развитию среднего профессионального образования в стране.