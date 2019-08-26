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Видео: В Казани подводят итоги мирового первенства WorldSkills

, 11:15 Эфирная новость 46

В 2019 году 45-й Международный чемпионат профессионального мастерства в Татарстане собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира.

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Фото, видео : ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

В Казани подводят итоги мирового первенства WorldSkills. Более полутора тысяч молодых специалистов из разных стран соревновались в профессиональном мастерстве — это ремонт автомобилей, строительство, ландшафтный дизайн. Всего больше пятидесяти номинаций.

Кроме соревнований, участники представили свои разработки. К примеру, одежда, меняющая цвет и роботы, общаться с которыми можно силой мысли. Все подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ольга Васильева рассказала о влиянии WorldSkills на среднее профобразование в России. По мнению министра просвещения, участие в международном движении дало толчок развитию среднего профессионального образования в стране.

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