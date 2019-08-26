Российская актриса Алена Хмельницкая предстала перед подписчиками в Instagram в роскошном образе.

Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

48-летняя артистка поделилась фотосессией в песцовой шубе, вечернем платье и драгоценностях. Свой пост Алена сопроводила строками из стихотворения Марины Цветаевой «Легкомыслие».

«Быть как стебель и быть как сталь

в жизни, где мы так мало можем…

— Шоколадом лечить печаль,

И смеяться в лицо прохожим».

Instagram @alxmel

Фоловеры оценили шикарный наряд Хмельницкой.

«Алена, Вы невероятно очаровательны», — написал один из них.

Были и те, кто отметил несоответствие между образами актрисы и российской поэтессы.

«Но эти стихи сюда не подходят. Марина Цветаева всю жизнь скиталась в нищете, у нее никогда не было такой шубы», — отметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о критике в адрес звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь за слишком откровенное фото с отдыха.