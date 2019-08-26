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  4. Актриса Хмельницкая процитировала Ахматову в роскошном вечернем образе — фото

Актриса Хмельницкая процитировала Ахматову в роскошном вечернем образе — фото

, 6:41 Фото 188

48-летняя артистка поделилась с подписчиками фотосессией в мехах.

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Фото, видео : Instagram @alxmel

Российская актриса Алена Хмельницкая предстала перед подписчиками в Instagram в роскошном образе.

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48-летняя артистка поделилась фотосессией в песцовой шубе, вечернем платье и драгоценностях. Свой пост Алена сопроводила строками из стихотворения Марины Цветаевой «Легкомыслие».

«Быть как стебель и быть как сталь

в жизни, где мы так мало можем…

— Шоколадом лечить печаль,

И смеяться в лицо прохожим».

Instagram @alxmel

Фоловеры оценили шикарный наряд Хмельницкой.

«Алена, Вы невероятно очаровательны», — написал один из них.

Были и те, кто отметил несоответствие между образами актрисы и российской поэтессы.

«Но эти стихи сюда не подходят. Марина Цветаева всю жизнь скиталась в нищете, у нее никогда не было такой шубы», — отметил пользователь.

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