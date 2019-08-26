Российская актриса Алена Хмельницкая предстала перед подписчиками в Instagram в роскошном образе.
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48-летняя артистка поделилась фотосессией в песцовой шубе, вечернем платье и драгоценностях. Свой пост Алена сопроводила строками из стихотворения Марины Цветаевой «Легкомыслие».
«Быть как стебель и быть как сталь
в жизни, где мы так мало можем…
— Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим».
Фоловеры оценили шикарный наряд Хмельницкой.
«Алена, Вы невероятно очаровательны», — написал один из них.
Были и те, кто отметил несоответствие между образами актрисы и российской поэтессы.
«Но эти стихи сюда не подходят. Марина Цветаева всю жизнь скиталась в нищете, у нее никогда не было такой шубы», — отметил пользователь.
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