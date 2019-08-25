Дарью Пынзарь раскритиковали за пикантное фото с отдыха

Звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками в Instagram свежим фото с отдыха в стиле «follow me» — следуй за мной. Она позирует на фоне морской бухты. На девушке — яркое бикини, едва прикрывающее шикарную грудь знаменитости. Дарья держит за руку своего мужа Сергея.

Гороскоп на 25 августа: Рыбы, расправьте крылья!

Пынзарь решила подискутировать на тему отдыха и спросила у подписчиков, где они предпочитают проводить отпуск — в Турции или в России. Фанатов так задела эта тема, что они даже не обратили внимание на сочные формы Дарьи. Подписчики звезды «Дома-2» разделились на два лагеря. Одни поддерживают внутренний туризм, а другие категорически против отдыха в России и предпочитают только зарубежные страны.

Instagram @darya_pinzar86

В комментариях на эту тему разгорелись жаркие споры, поклонники даже не оставили ни одного комплимента Дарье, лишь раскритиковали ее за слишком откровенное фото.

«Господи, Даша, как ты надоела со своей ж***. Ну хватит уже. Дети вырастут, ты пожалеешь, что так оголялась. Ну ты ведь взрослая баба, мать двоих детей, ну уймись же уже»;

«Сколько можно выкладывать свои голые фото?» — написали недовольные юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бесконечные ноги Дарьи Пынзарь отвлекли фанатов от философских рассуждений.