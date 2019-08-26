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Грузовое судно, на борту которого находились 25 человек, пропало в Индонезии

, 11:41 37

Поисковая операция в настоящее время продолжается.

Фото : www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen

Грузовое судно, перевозившее никелевую руду, пропало у берегов Индонезии. Незадолго до этого оно перестало выходить на связь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

ЧП случилось в воскресенье, 25 августа, на борту судна MV Nur Allya находились 25 человек. Представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф рассказал, что судно направлялось в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси. Сигнал бедствия оно подало во время прохода близ острова Буру, после этого связь прервалась.

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Глава местной службы спасения заявил, что специалисты сразу же отправились на место сигнала бедствия, поданного судном. Однако ночью операция была прервана из-за разбушевавшейся погоды. В понедельник, 26 августа, поиски возобновились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир круизного парома, следовавшего из Таллина в Стокгольм, прыгнул за борт.

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