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  4. Порошенко пообещал «гордо» поднять украинский флаг над Донецком

Порошенко пообещал «гордо» поднять украинский флаг над Донецком

, 11:26 56

Так бывший президент Украины поздравил город с праздником.

Фото : ТАСС / Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города.

«Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города — Ровно и Донецк. От Запада к Востоку — Украина едина! Уверен, придет время, и над городом будет гордо поднят украинский флаг!» — написал Порошенко на своей страничке в соцсети.

В 2018 году бывший украинский лидер также заявлял, что флаг Незалежной будет развеваться над Донецком. Помимо этого, Порошенко говорил, что и над другими российскими городами, включая Севастополь и Ялту, поднимут флаг Украины.

Ранее Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля. Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» заявил, что Россия якобы больше всего боится трех вещей.

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