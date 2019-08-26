Порошенко пообещал «гордо» поднять украинский флаг над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города.

«Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города — Ровно и Донецк. От Запада к Востоку — Украина едина! Уверен, придет время, и над городом будет гордо поднят украинский флаг!» — написал Порошенко на своей страничке в соцсети.

В 2018 году бывший украинский лидер также заявлял, что флаг Незалежной будет развеваться над Донецком. Помимо этого, Порошенко говорил, что и над другими российскими городами, включая Севастополь и Ялту, поднимут флаг Украины.

Ранее Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля. Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» заявил, что Россия якобы больше всего боится трех вещей.