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Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля

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Экс-президент Украины заявил, что Москву больше всего устрашают три вещи.

Фото : Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 121

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Россия больше всего боится трех вещей, пишет «Экономика сегодня».

По его мнению, Москву сильнее всего устрашает «единство и решительность Украины» и курс на интеграцию в Европейский союз и НАТО.

Facebook @petroporoshenko

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — гласит высказывание Порошенко, опубликованное на странице в Facebook.

Ранее в США обвинили экс-президента Украины в выводе из страны восьми миллиардов долларов. Заместитель личного адвоката Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что готов под присягой рассказать о «Порошенко и его банде».

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