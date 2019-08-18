Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Россия больше всего боится трех вещей, пишет «Экономика сегодня».
По его мнению, Москву сильнее всего устрашает «единство и решительность Украины» и курс на интеграцию в Европейский союз и НАТО.
Ранее в США обвинили экс-президента Украины в выводе из страны восьми миллиардов долларов. Заместитель личного адвоката Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что готов под присягой рассказать о «Порошенко и его банде».