Подозреваемого в зверском убийстве женщины в Петербурге задержали в Подмосковье

Подозреваемого в зверском убийстве женщины-экскурсовода и угоне ее автомобиля, задержали. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа.

Задержанным оказался житель Петербурга 1993 года рождения. Полиция поймала молодого человека «по горячим следам» в день убийства, однако известно об этом стало только сейчас.

Примечательно, что подозреваемый до задержания покинул Ленинградскую область — полицейские задержали мужчину в Подмосковье. Уже заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщину-экскурсовода нашли зарезанной в собственной квартире в субботу, 24 августа.