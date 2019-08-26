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  4. Подозреваемого в зверском убийстве женщины в Петербурге задержали в Подмосковье

Подозреваемого в зверском убийстве женщины в Петербурге задержали в Подмосковье

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Полиция предполагает, что именно задержанный перерезал горло женщине-экскурсоводу в ее же квартире в Петербурге, а после угнал ее автомобиль.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Simon Belcher, 5-tv.ru

Подозреваемого в зверском убийстве женщины-экскурсовода и угоне ее автомобиля, задержали. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа.

Задержанным оказался житель Петербурга 1993 года рождения. Полиция поймала молодого человека «по горячим следам» в день убийства, однако известно об этом стало только сейчас.

Примечательно, что подозреваемый до задержания покинул Ленинградскую область — полицейские задержали мужчину в Подмосковье. Уже заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что женщину-экскурсовода нашли зарезанной в собственной квартире в субботу, 24 августа.

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