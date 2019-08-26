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  4. Два ребенка едва не погибли в жутком ДТП в Петербурге

Два ребенка едва не погибли в жутком ДТП в Петербурге

, 11:55 Видео 88

В понедельник, 26 августа, на съезде с КАД на Кронштадтское шоссе столкнулись Volkswagen и Nissan.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

В Петербурге у съезда с внешней стороны Кольцевой автодороги (КАД) на Кронштадтское шоссе при столкновении автомобилей Volkswagen и Nissan пострадали два подростка. ДТП произошло в понедельник, 26 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Из-за сильного удара Volkswagen лишился половины кузова, а у второй иномарки сильно повреждена передняя часть. На место аварии прибыли машины скорой помощи и два вертолета реанимации. Спасателям пришлось вырезать людей из поврежденных автомобилей.

ВКонтакте @spb_today

По предварительным данным, пострадали двое несовершеннолетних. 15-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, в тяжелом состоянии его доставили на вертолете в больницу. Также в аварии получила повреждения 13-летняя девочка, у нее подозрение на перелом позвоночника. Остальные участники ДТП после осмотра медиками от госпитализации отказались.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина оказался в реке Мойке после ДТП.

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