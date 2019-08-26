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  4. Видео: В Швеции неизвестные в масках открыли огонь по людям

Видео: В Швеции неизвестные в масках открыли огонь по людям

, 13:57 Видео 20

Ранено несколько человек, в том числе женщина, стоявшая с ребенком на руках.

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Фото, видео : Aftonbladet.se

Огонь по горожанам был открыт в Швеции. ЧП произошло в городе Мальмё в понедельник, 26 августа.

Сообщается, что стрельба была утром, однако в середине дня на месте происшествия продолжает работать полиция, а журналисты пытаются узнать подробности произошедшего. Очевидцы сообщают о наличии погибших, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Кто и по какой причине начал стрельбу, пока не установлено. Как сообщает полиция, стреляла группа людей, однако все злоумышленники надели на головы маски, поэтому установить их личности пока не получается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стрельба произошла во время вечеринки в студгородке Атланты.

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