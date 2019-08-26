Видео: Жителю Салехарда случайно прострелили голову во время фотосессии (18+)

Жителю Салехарда случайно выстрелили в голову во время «пьяной» фотосессии. Инцидент произошел в одной из квартир, где несколько подвыпивших мужчин баловались с оружием.

На кадрах видеозаписи, опубликованных в сети, видно, как несколько человек лежат на кровати. Один из мужчин держит в руках ружье. Другой в этот момент хватается за ствол и направляет его себе в лицо. Неожиданно происходит выстрел, и пострадавший мужчина падает на пол.

Как сообщает издание «Красный север», раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил. 43-летний военный решил продемонстрировать оружие супруге.