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  4. В болотистом лесу под Петербургом искали пожилую женщину и двоих детей

В болотистом лесу под Петербургом искали пожилую женщину и двоих детей

, 19:07 51

В поисковой операции МЧС, которая проходила во Всеволожском районе Ленинградской области, были задействованы 46 человек и 12 единиц техники.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Michael Schellinger, 5-tv.ru

Пожилая женщина с двумя детьми потерялась в болотистом лесу в районе поселка Смольный Всеволожского района Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, была развернута поисковая операция МЧС, к которой привлекли 46 человек и 12 единиц техники.

«Поступил сигнал, что в районе поселка Смольный Всеволожского района заблудилась в лесу и не может выйти женщина с двумя детьми. К предполагаемому месту нахождения потерявшихся немедленно были направлены поисково-спасательные отряды», — сказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Павел Стецун.

В ведомстве отметили, что к поиску женщины и детей подключились добровольцы и полиция. В 19 часов по московскому времени поступила информация, что спасатели вывели женщину с детьми из леса. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке пропала туристка, совершавшая восхождение на вулкан Горелый.

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