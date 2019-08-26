На Камчатке пропала туристка, совершавшая восхождение на вулкан Горелый

Камчатские спасатели ведут поиск туристки, пропавшей во время восхождения на вулкан Горелый, сообщили в региональном МЧС.

Тревожный звонок поступил в ведомство вечером в воскресенье, 25 августа. Отмечается, что 35-летняя женщина входила в состав организованной группы, которая растянулась по тропе на гребне вулкана. Во время спуска с горы ухудшилась погода — пошел дождь с сильным ветром. Спуск с горы проходил в условиях плохой видимости. Исчезновение женщины заметили уже у подножья Горелого.

В поисково-спасательной операции участвуют 17 сотрудников МЧС и три единицы техники. Спасатели отметили, что в группу входили только жители Камчатки, которые не регистрировались в ведомстве перед восхождением на вулкан.

Через несколько часов женщина самостоятельно вышла к базовому лагерю у подножия горы. Как сообщает ТАСС, в медицинской помощи она не нуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских туристах, которым понадобилась помощь спасателей в грузинских горах.