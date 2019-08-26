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  4. Видео: В центре Москвы полыхает женский Богородице-Рождественский монастырь

Видео: В центре Москвы полыхает женский Богородице-Рождественский монастырь

, 19:58 Видео 21

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Смитюк, T.me/moscowmap, Instagram @batonlamov

Пожар в женском Богородице-Рождественском монастыре в центре Москвы на улице Рождественка вспыхнул вечером в понедельник, 26 августа. Как стало известно 5-tv.ru, пламенем охвачена кровля одного из храмов. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

В настоящий момент на месте ЧП работают 44 пожарных, задействованы 11 единиц техники. Пожару присвоен 1-й номер сложности. По предварительным данным пострадавших нет.

Стоит отметить, что, по неподтвержденной информации, в апреле 2018 года в монастыре проходила проверка противопожарной безопасности. Одной из претензий у проверяющих стало нежелание монахинь проводить пропитку крыши специальным составом и захламленность чердачных помещений. Весной 2019 года проверка пожарного надзора нарушений не выявила.

По последним данным, пожар локализован. Тушение продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пскове бушует мощный пожар на складе с битумом.

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