Видео: Инспектор ДПС спас на трассе «Сортавала» двух собак и вернул хозяину

В Карелии инспектор ДПС спас двух собак. Животные бегали по трассе «Сортавала», мешали водителям и сами могли погибнуть под колесами.

Полицейский, заметив их на дороге, вышел из автомобиля и начал налаживать контакт с четвероногими нарушителями. Поначалу общаться с незнакомым человеком лайки не хотели, но наконец доверились инспектору и даже сами запрыгнули в салон.

На ошейнике одной из собак нашелся номер владельца, которому полицейский сразу же позвонил. Оказалось, что питомцы потерялись во время прогулки по лесу, и целую неделю блуждали в поисках хозяина. А он, отчаявшись найти животных, вернулся в Петрозаводск. По дороге домой собаки так подружились с полицейским, что даже прилегли отдохнуть у него на плече.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за нападение собак на людей хозяев предлагают наказывать уголовно.