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  4. Тизер новых «Звездных войн» подчеркнул неразрывную связь с прошлыми эпизодами

Тизер новых «Звездных войн» подчеркнул неразрывную связь с прошлыми эпизодами

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Как известно, девятый эпизод носит название «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Фото, видео : starwars.com

На официальном Youtube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа, появился тизер девятого эпизода космической саги, который, как известно, будет носить название — «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Менее, чем за сутки он набрал более 6,5 миллионов просмотров и собрал более 30 тысяч комментариев. В начале тизер состоит из кадров предыдущих частей «Звездных войн», что подчеркивает неразрывную связь событий из прошлого с происходящим в будущем.

«Когда первые восемь фильмов суммируются менее чем за 75 секунд», — подписал видео один из фанатов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru в девятом эпизоде фанаты увидят принцессу Лею в исполнении умершей в конце 2016 года бессменной исполнительницы этой роли Кэрри Фишер. По словам создателей фильма, в новом эпизоде будут использовать кадры, снятые для седьмой части «Звездных воин», но не вошедшие в нее.

«Я не готов увидеть Лейю в последний раз», — сокрушается один из поклонников.

Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, американский актер, сценарист и режиссер. Уже бывший одним из авторов «Войн» — Абрамс снял седьмой эпизод саги. Мировая премьера фильма запланирована на 25 декабря 2019 года.

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