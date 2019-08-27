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ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

, 5:20 Видео 88

Представитель ведомства пояснил, что это было разрешено международным правом.

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Смирнов, YouTube / UATV Russian

Малый разведывательный корабль «Переяслав» Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота. Об этом заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Представитель ведомства отметил, что это произошло в тот момент, когда корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.

Рыженко добавил, что экипаж следовал рекомендованным путям, однако были «разные варианты», в первую очередь это было недопущение эскалации. По его словам, российские корабли сопровождали разведывательный корабль, начиная с Грузии.

«Переяслав» имел право войти в зону учений, поскольку это было разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем, подчеркнул Рыженко.

Малый разведывательный корабль «Переяслав» был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.

В июле Украина задержала российский танкер в Одесской области, обвинив экипаж в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе. Несколькими днями позже моряки были отпущены и вернулись в Россию.

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