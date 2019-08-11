Сын Наташи Королевой и экс-участница «Дома-2» рассказали о своем романе

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, известного публике под псевдонимом Тарзан, абсолютно нормально относится к тому, что его возлюбленная участвовала в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Об этом 17-летний Архип заявил интернет-порталу StarHit.

«Совершенно спокойно к этому отношусь и не имею ничего против», — сказал он.

Глушко-младший и его 23-летняя возлюбленная — модель из Саратова Мария Слугина подробно рассказали изданию историю своих отношений. Познакомились молодые люди полгода назад на вечеринке у знакомых и какое-то время общались как друзья, но однажды поняли, что не могут обходиться друг без друга.

«Архип понравился своим нежным и трепетным отношением ко мне… Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой!» — признается Мария.

«Каждый раз, когда встречаюсь с Машей, все больше понимаю, насколько идеально она подходит мне по характеру. Она моя вторая половина, больше и нечего сказать. Маша гармонично дополняет меня. Я без ума от ее милых зубок и сияющего личика», — говорит Архип.

Звездные родители молодого человека его выбор поддержали. Но, по словам влюбленных, серьезных планов на будущее они пока не строят. Жить вместе тоже пока не торопятся — считают, что рано.

Кстати, судя по последним постам в Instagram, сейчас у парочки «римские каникулы».

Instagram @slugina_64

Как ранее писал 5-tv.ru, впервые Архип Глушко и Мария Слугина открыто появились на публике в мае 2019 года. В августе пара вместе отдыхала на Черном море, публикуя в соцсетях романтические снимки.