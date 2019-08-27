Видео: Рон Джонсон не обращался за «невыданной» визой в РФ

Сенатор Республиканской партии США Рон Джонсон не обращался за получением российской визы. Об этом сообщили в посольстве РФ в США.

Сам Джонсон утверждает, что российская сторона отказала ему в визе, чем сорвала его визит в РФ в составе некой делегации. В сделанном им заявлении сенатор настаивал на том, что он планировал провести переговоры с официальными лицами России. Однако представители российской дипмиссии подчеркивают: Джонсон по вопросу получения визы в посольство не обращался.

«Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию», — говорится в официальном сообщении посольства.

Ранее 5-tv.ru уже приводил заявление Рона Джонсона о том, что он якобы не смогу получить российскую визу. При этом сенатор заявил, что продолжит настаивать на «решительном и жестком ответе» на внешнюю политику Российской Федерации.