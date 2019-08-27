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Названо число попавших в квалификационную яму россиян

, 11:18 7

Специалисты подсчитали, сколько сотрудников в России работают в должностях, не соответствующих уровню их профессиональной подготовки.

Фото : kati / www.globallookpress.com

Стало известно, сколько россиян попали в так называемую квалификационную яму. Этим термином обозначаются условия труда, при которых квалификация недостаточно высока или наоборот превышает требования к занимаемой специалистом должности. Сейчас в таких условиях трудится порядка 34 миллионов жителей РФ.

О статистических данных сообщил партнер компании BCG Антон Степаненко во время проведения мировых соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. По словам Степаненко, поиск сотрудников с соответствующей квалификацией — это проблема, с которой работодателям приходится сталкиваться регулярно. Причем проблема эта существует не только в России — она носит глобальный характер.

«По всему миру 1,3 млрд работников подвержены сейчас проблеме квалификационной ямы. Это очень большая цифра, очень большое неэффективное распределение человеческого капитала», — цитируют «Известия» специалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские соискатели в скором времени смогут добавить в свои резюме новый пункт.

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