Какой новый пункт смогут внести россияне в свои резюме

Россияне смогут добавить новый пункт в свои резюме. Об этом сообщил заместитель главы Роструда Денис Васильев.

Пользователям «Работы в России» — базы вакансий, подведомственной Роструду — станет доступна новая строчка при заполнении информации о себе. В форме для резюме появится графа о волонтерстве. Как отметил Васильев, информация об этом может существенно повлиять на характеристику соискателя в глазах потенциальных работодателей.

«Планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России“» , — приводит издание URA.RU слова представителя Роструда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем для россиян опасно сокращение рабочей недели.