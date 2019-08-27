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Какой новый пункт смогут внести россияне в свои резюме

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Ожидается, что новая графа для заполнения появится в базе данных «Работы в России» в следующем году.

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Фото, видео : Nick White / www.globallookpress.com

Россияне смогут добавить новый пункт в свои резюме. Об этом сообщил заместитель главы Роструда Денис Васильев.

Пользователям «Работы в России» — базы вакансий, подведомственной Роструду — станет доступна новая строчка при заполнении информации о себе. В форме для резюме появится графа о волонтерстве. Как отметил Васильев, информация об этом может существенно повлиять на характеристику соискателя в глазах потенциальных работодателей.

«Планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России“», — приводит издание URA.RU слова представителя Роструда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем для россиян опасно сокращение рабочей недели.

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