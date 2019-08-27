  1. Пятый канал
  4. Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане — фото

Два человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане — фото

, 11:36 Фото 51

По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, из-за чего автомобиль перевернулся в горах Гергебильского района.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ГУ МВД по республике Дагестан

Два пассажира погибли и еще восемь пострадали в ДТП с «Газелью» в республике Дагестан, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел 27 августа около 10 утра у села Чалда в Гергебильском районе. По предварительной версии, у микроавтобуса отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением на горной трассе.

Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В аварии погибли две женщины-пассажира, еще восемь человек госпитализированы с различными травмами. В их числе двое детей — 8 и 15 лет. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жуткой аварии в Петербурге, жертвами которой едва не стали двое детей.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +10°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 27 августа: Овны, готовы к бурному роману?

Последние новости

12:46
Кавалер преподнес Алене Кравец кольцо за 11 миллионов рублей — видео
12:37
Украинский корабль-разведчик побывал в зоне российских учений
12:31
«Одноклассники»: Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото
12:12
Победителей чемпионата профмастерства WorldSkills объявят в Казани
12:00
Представившийся врачом мужчина попытался стянуть штаны с пассажирки метро в Петербурге
11:50
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото

Сейчас читают

«Как съемки порно»: 53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже — фото (18+)
«Я не перестану!» Волочкова попросила простить ей шпагаты
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги