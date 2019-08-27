Два пассажира погибли и еще восемь пострадали в ДТП с «Газелью» в республике Дагестан, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел 27 августа около 10 утра у села Чалда в Гергебильском районе. По предварительной версии, у микроавтобуса отказали тормоза, из-за чего водитель не справился с управлением на горной трассе.

Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. В аварии погибли две женщины-пассажира, еще восемь человек госпитализированы с различными травмами. В их числе двое детей — 8 и 15 лет. Состояние пострадавших не уточняется.

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