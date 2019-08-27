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  4. Мигранта без стопы обнаружили у больницы в Петербурге

Мигранта без стопы обнаружили у больницы в Петербурге

, 13:28 109

Кто привез пострадавшего мужчину и почему не завел его внутрь — неизвестно.

Фото : ТАСС / Кирилл Кухмарь

В петербургском Колпино у дверей медучреждения обнаружили мужчину без стопы. Инцидент произошел в понедельник, 26 августа.

Пострадавшим оказался 38-летний трудовой мигрант из Узбекистана. При каких обстоятельствах он получил травму, мужчина объяснить не смог. Также остается неизвестным, кто и в какое время привез и оставил его на улице. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке между мигрантами из Азербайджана и Узбекистана во Фрунзенском районе Петербурга. По неподтвержденным данным, спор возник из-за торгового места на рынке.

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