«С сердцем идеально»: певец Юлиан удивился слухам о своем недомогании

Певец Юлиан оказался крайне удивлен сообщением о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, которые распространились в сети. В беседе с 5-tv.ru он заверил своих поклонников — с ним абсолютно все в порядке.
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По словам самого Юлиана, в больнице ему провели полное обследование, которое включает рентген, УЗИ и проверку работы сердца. Все исследования показали, что у мужчины нет никаких проблем со здоровьем.
Кроме того, певец продолжает активно гастролировать — ближайший концерт Юлиана состоится уже через несколько дней.
«31-го я пою уже в Питере, на улице будет сольный концерт», — поделился он планами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезде 90-х певцу Юлиану потребовалась срочная медицинская помощь.