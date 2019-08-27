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  4. «С сердцем идеально»: певец Юлиан удивился слухам о своем недомогании

«С сердцем идеально»: певец Юлиан удивился слухам о своем недомогании

, 13:38 Эксклюзивное интервью 95

Артист не понимает, откуда взялась информация о его плохом самочувствии.

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Фото, видео : Instagram @radio_julian

Певец Юлиан оказался крайне удивлен сообщением о своей госпитализации из-за проблем с сердцем, которые распространились в сети. В беседе с 5-tv.ru он заверил своих поклонников — с ним абсолютно все в порядке.

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«Я не госпитализирован, у меня с сердцем все идеально. Просто я всем советую планово раз в полгода проходить обследование и проверять все свои органы. Почему кто-то пускает слухи, что у меня там с сердцем плохо и я лежу в реанимации? Это просто смешно», — сказал артист.

По словам самого Юлиана, в больнице ему провели полное обследование, которое включает рентген, УЗИ и проверку работы сердца. Все исследования показали, что у мужчины нет никаких проблем со здоровьем.

Кроме того, певец продолжает активно гастролировать — ближайший концерт Юлиана состоится уже через несколько дней.

«31-го я пою уже в Питере, на улице будет сольный концерт», — поделился он планами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезде 90-х певцу Юлиану потребовалась срочная медицинская помощь.

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