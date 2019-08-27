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Во имя лайков: мексиканка сорвалась с балкона, занимаясь йогой на камеру

, 13:50 Фото 45

23-летняя девушка хотела продемонстрировать сложный трюк.

Фото : Frank Bienewald / www.globallookpress.com

Молодая жительница Мексики едва не рассталась с жизнью, стремясь поразить социальные сети. 23-летняя Алекса Терразас выпала с шестого этажа, пытаясь заснять на камеру свои занятия йогой. Алекса решила удивить своих подписчиков и выполнить сложную асану, задействовав ограду своего балкона. На снимке, сделанном за несколько секунд до падения, видно, что она балансирует вниз головой, перенеся весь вес на руки, которыми девушка держится за ограждение.

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Однако эффектный трюк едва не обернулся трагедией: руки девушки соскользнули и она полетела вниз с высоты шестого этажа. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи 11 часов боролись за ее жизнь. В результате падения Терразас получила множественные травмы, в том числе — переломы всех четырех конечностей. По прогнозам медиков, есть вероятность, что в ближайшие три года Алекса не сможет ходить — врачам еще только предстоит восстановить любительнице эффектных фото ноги.

Примечательно, что, по словам соседей поклонницы йоги, это не первый случай, когда Терразас выполняла стойки, сопряженные с риском для жизни. Живущие рядом люди утверждают, что неоднократно видели Алексу балансирующей на краю балкона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красноярске женщина с ребенком выпали из отъезжающего автобуса.

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